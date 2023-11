Piattaforma di controllo qualità e miglioramento per contact center. Con EvaluAgent sarai in grado di valutare ogni conversazione su tutti i canali per istruire, formare e motivare i tuoi agenti per offrire esperienze cliente costantemente eccezionali. Perché sappiamo che... Ogni conversazione conta.

Sito web: evaluagent.com

