Verloop.io è la piattaforma di automazione dell'assistenza clienti leader a livello mondiale. Aiuta le aziende a offrire esperienze di supporto piacevoli ai propri clienti, attraverso i canali. La piattaforma di Verloop.io offre supporto ininterrotto su vari canali, dai siti Web e WhatsApp alle interazioni in-app e vocali. Con la fiducia globale di oltre 5000 marchi, tra cui nomi di spicco come Decathlon, Cleartrip e Nykaa, Verloop.io si rivolge sia alle aziende che alle PMI. La soluzione end-to-end di Verloop.io ci distingue, offrendo un triplice approccio: 1. Risoluzione iniziale delle query: nella prima fase delle interazioni del contact center, Verloop.io utilizza il supporto dell'intelligenza artificiale sia tramite chat che vocale. Le soluzioni di intelligenza artificiale conversazionale di Verloop.io gestiscono in modo efficiente la maggior parte delle domande dei clienti. 2. Supporto uomo-agente: man mano che le domande aumentano agli agenti umani, Verloop.io introduce Co-pilot per il supporto, un potente strumento di intelligenza artificiale che aiuta gli agenti umani con risposte accurate. Lo strumento suggerisce risposte per migliorare l'efficienza dell'agente. Sfruttando la sintesi vocale e AnswerFlow basato sulla cognizione dei documenti, gli agenti possono anche sfruttare i nostri strumenti generativi basati sull'intelligenza artificiale come AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand e AI-Tone Adjustment per garantire le migliori risposte e una maggiore soddisfazione del cliente. 3. Analisi della qualità (QA) basata sull'intelligenza artificiale: Sparks di Verloop.io offre la soluzione definitiva per gli analisti della qualità, automatizzando l'analisi delle chiamate utilizzando l'intelligenza artificiale generativa. Ciò garantisce un processo semplificato per il miglioramento continuo. Oltre agli strumenti di cui sopra, le aziende possono utilizzare il generatore di bot di Verloop.io: Ricette insieme a Smart Block per iniziare facilmente il loro viaggio verso l'offerta della migliore esperienza al cliente. In sintesi, Verloop.io mira a semplificare ed elevare il percorso di assistenza clienti attraverso soluzioni innovative basate sull'automazione e sull'intelligenza artificiale

Categorie :

Sito web: verloop.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Verloop.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.