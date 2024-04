Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Kommunicate su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Kommunicate è una piattaforma di automazione generativa basata sull'intelligenza artificiale per l'assistenza clienti. Avendo compreso il costante cambiamento nel comportamento dei consumatori, noi di Kommunicate stiamo costruendo una piattaforma di automazione dell'assistenza clienti all-in-one che può aiutare le aziende a rimanere in contatto con i propri clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso vari canali e a impegnarsi come e quando i clienti lo richiedono. Kommunicate gode della fiducia di alcuni leader globali come KPMG, GAP, Rakuten, Bridgestone, HDFC, Amgen, California State University, San Bernardino e TaxBuddy.

Sito web: kommunicate.io

