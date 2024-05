Dare potere alle PMI con soluzioni IT innovative e creative e superare le tradizionali barriere alla crescita delle PMI con strumenti all'avanguardia Effitrac è stato progettato per aiutare le aziende a stare al passo con la concorrenza e a reinventare il modo in cui lavorano. Effitrac offre attualmente oltre 27 moduli di contabilità finanziaria, vendite, acquisti, risorse umane, buste paga, CRM, gestione di progetti, processi e produzione discreta per vari settori che hanno clienti soddisfatti in quattro paesi (India, Emirati Arabi Uniti, Regno dell'Arabia Saudita e Cina ) Chiamaci ora per capire come Effitrac ha consentito alle PMI nuovi modi di gestire le attività aziendali da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Effitrac offre ai propri clienti soluzioni SaaS e autonome con supporto multilingue.

Sito web: effitrac.com

