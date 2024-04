Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Ultimate su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Ultimate è la piattaforma di automazione dell'assistenza clienti leader a livello mondiale che aiuta le aziende ad ampliare il proprio servizio clienti con un'intelligenza artificiale conversazionale e generativa. Leader costante sulla piattaforma di revisione G2, la nostra tecnologia all'avanguardia e il supporto incentrato sul cliente consentono esperienze automatizzate di conversazione su tutti i canali di comunicazione basati su testo. Grazie all'intelligenza artificiale costruita e ricercata internamente e a un team esperto di 150 dipendenti, Ultimate conta giocatori da DeepL a Deezer e da Zendesk a Zalando tra la sua base di clienti globale. Aziende come queste possono aspettarsi di raggiungere tassi di automazione del 60% su chat, e-mail, messaggistica e altro ancora, in 109 lingue, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In aggiunta al nostro track record di ROI misurabile e risparmi sui costi per le aziende, il nostro prodotto appena lanciato, UltimateGPT, utilizza la stessa tecnologia di intelligenza artificiale generativa dietro ChatGPT per fornire un'accurata automazione del supporto in pochi minuti.

Sito web: ultimate.ai

