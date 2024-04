Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per IBM su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

IBM Cognos Analytics funge da copilota di fiducia per il business con l'obiettivo di renderti più intelligente, veloce e sicuro nelle tue decisioni basate sui dati. IBM Cognos Analytics offre a ogni utente, che si tratti di data scientist, analista aziendale o specialista non IT, più potere per eseguire analisi pertinenti in modo coerente con gli obiettivi organizzativi. Riduce il percorso di ogni utente dall'analisi semplice a quella sofisticata, consentendogli di sfruttare i dati per esplorare l'ignoto, identificare nuove relazioni, ottenere una comprensione più profonda dei risultati e sfidare lo status quo. Visualizza, analizza e condividi informazioni strategiche sui tuoi dati con chiunque nella tua organizzazione con IBM Cognos Analytics.

