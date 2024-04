Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per DigitalGenius su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

DigitalGenius è una piattaforma di automazione dell'esperienza del cliente che combina l'intelligenza artificiale per l'e-commerce con flussi di lavoro e integrazioni personalizzabili. Con oltre 60 casi d'uso specifici per la vendita al dettaglio e l'e-commerce disponibili immediatamente, DigitalGenius aiuta i rivenditori ad automatizzare le risposte alle domande ripetitive dei clienti come "Dov'è il mio ordine?" e resi/rimborsi. Ciò si traduce in tempi di risposta e risoluzione più rapidi e consente agli agenti di gestire query più complesse.

Sito web: digitalgenius.com

