Cognigy sta rivoluzionando il settore del servizio clienti sfruttando la tecnologia AI più all'avanguardia sul mercato. La sua soluzione pluripremiata, Cognigy.AI, consente alle aziende di fornire un servizio eccezionale, istantaneo, personalizzato, in qualsiasi lingua e su qualsiasi canale. Combinando perfettamente l'intelligenza artificiale generativa e conversazionale per creare agenti AI, Cognigy sta plasmando il futuro del servizio clienti, aumentando la soddisfazione del cliente e supportando i dipendenti in tempo reale. Costruito sulla base della piattaforma AI conversazionale leader a livello mondiale, Cognigy.AI offre un servizio clienti di nuova generazione con una suite di soluzioni chiavi in ​​mano tra cui agenti AI vocali, agenti AI di chat digitale e Agent Copilot. Dotata di decine di competenze pre-addestrate, la piattaforma funziona perfettamente con i sistemi aziendali esistenti e impara dai tuoi agenti, conferendo loro superpoteri. Oltre 1000 marchi in tutto il mondo si affidano a Cognigy e alla sua vasta rete di partner per creare agenti del servizio clienti AI per la loro attività. L'imponente portafoglio clienti mondiale di Cognigy comprende Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz e Toyota.

