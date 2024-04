Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Boost.ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Impegnata a offrire ai clienti esperienze eccezionali, Boost.ai è all'avanguardia nell'intelligenza artificiale conversazionale di livello aziendale. Spinto a consentire interazioni senza precedenti tra persone e organizzazioni, Boost.ai sfrutta la tecnologia all'avanguardia per ampliare i confini dell'intelligenza artificiale in modo responsabile. La sua piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale ad autoapprendimento consente alle aziende di automatizzare le interazioni su larga scala, migliorando l'efficienza e ottenendo risultati positivi. Scelti da aziende di vari settori, gli agenti virtuali di Boost.ai mantengono costantemente tassi di risoluzione superiori al 90%, automatizzando migliaia di interazioni quotidiane. Fondata nel 2016, Boost.ai è sostenuta da Nordic Capital e opera dalla sua sede centrale a Sandnes, in Norvegia, con uffici globali in città tra cui Los Angeles, Copenaghen e Londra.

Sito web: boost.ai

