FloQast, un fornitore di piattaforme operative finanziarie e contabili creato da contabili per contabili, consente alle organizzazioni di rendere operativa l'eccellenza contabile. Scelto da oltre 2.600 team di contabilità, tra cui Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom e Snowflake, FloQast migliora il modo in cui lavorano i team di contabilità, consentendo ai clienti di semplificare e gestire la chiusura finanziaria, le operazioni finanziarie e contabili e i programmi di conformità. Con FloQast, i team possono utilizzare gli ultimi progressi della tecnologia AI per gestire ogni aspetto della chiusura di fine mese, ridurre gli oneri di conformità, rimanere pronti per l'audit e migliorare l'accuratezza, la visibilità e la collaborazione in tutta la funzione finanziaria. FloQast è costantemente valutato al primo posto tra tutti i siti di recensioni degli utenti. Scopri di più su FloQast.com.

Sito web: floqast.com

