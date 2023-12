Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Phonexa su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Phonexa è un software di monitoraggio di livello aziendale per il marketing di performance, affiliazione e partner. Phonexa Suite è la tecnologia di base che accompagna il ciclo di vita dei lead e delle chiamate dei consumatori, aiutando i team di performance marketing a incrementare il ROI per i marchi attraverso canali di affiliazione, partner e a pagamento. Phonexa dà priorità al marketing basato sui risultati nelle interazioni con i clienti come clic, chiamate, invio di moduli, comportamento del sito Web e altro ancora. Attraverso la sua unica soluzione operativa, Phonexa Suite offre a editori, reti, agenzie e marchi D2C accesso e controllo senza precedenti sulle campagne, elimina la mancanza di trasparenza nella generazione di lead e automatizza i processi. La Suite Phonexa consente ai clienti di ottimizzare gli sforzi di acquisizione dei clienti senza attriti e di analizzare le fonti che guidano la pipeline qualificata. La sede centrale globale di Phonexa ha sede a Los Angeles con uffici aggiuntivi nel Regno Unito, Ucraina e Canada. L'azienda impiega uno staff di oltre 200 persone. Per ulteriori informazioni, visitare www.Phonexa.com.

Sito web: phonexa.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Phonexa. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.