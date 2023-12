Fintel Connect è la principale piattaforma di marketing di affiliazione all-in-one, rete e agenzia creata appositamente per fintech e banche. Con Fintel, i marchi finanziari hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per ampliare l'acquisizione di clienti attraverso il marketing di affiliazione e influencer, inclusa una piattaforma partner specializzata (+ motore di conformità), una rete curata di migliaia di affiliati e influencer focalizzati sulla finanza e un team esperto per gestire e ridimensionare il canale. Attualmente supportiamo i programmi partner di oltre 90 fintech, banche e cooperative di credito in tutto il Nord America, tra cui Ramp, BMO e Live Oak Bank, solo per citarne alcuni. Per scoprire come Fintel Connect può ottenere una crescita scalabile per il tuo marchio, visita www.fintelconnect.com.

