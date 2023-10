AWS Console

Amazon Web Services (AWS) è una filiale di Amazon che fornisce piattaforme e API di cloud computing on-demand a privati, aziende e governi, sulla base del pagamento in base al consumo. Questi servizi Web di cloud computing forniscono una varietà di infrastrutture tecniche astratte di base e elementi e strumenti di elaborazione distribuita. Uno di questi servizi è Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), che consente agli utenti di avere a disposizione un cluster virtuale di computer, sempre disponibile, attraverso Internet. La versione dei computer virtuali di AWS emula la maggior parte degli attributi di un computer reale, comprese le unità di elaborazione centrale (CPU) hardware e le unità di elaborazione grafica (GPU) per l'elaborazione; memoria locale/RAM; archiviazione su disco rigido/SSD; una scelta di sistemi operativi; rete; e software applicativi precaricati come server Web, database e gestione delle relazioni con i clienti (CRM). La tecnologia AWS è implementata nelle server farm di tutto il mondo e gestita dalla filiale di Amazon. Le tariffe si basano su una combinazione di utilizzo (noto come modello "Pay-as-you-go"), hardware, sistema operativo, software o funzionalità di rete scelte dall'abbonato che richiedono disponibilità, ridondanza, sicurezza e opzioni di servizio. Gli abbonati possono pagare per un singolo computer AWS virtuale, un computer fisico dedicato o cluster di entrambi. Nell'ambito del contratto di abbonamento, Amazon garantisce la sicurezza dei sistemi degli abbonati. AWS opera in molte regioni geografiche globali, tra cui 6 nel Nord America. Amazon commercializza AWS agli abbonati come un modo per ottenere capacità di calcolo su larga scala in modo più rapido ed economico rispetto alla costruzione di una vera e propria server farm fisica. Tutti i servizi vengono fatturati in base all'utilizzo, ma ciascun servizio misura l'utilizzo in modi diversi. Nel 2017, AWS possiede una quota dominante del 34% di tutto il cloud (IaaS, PaaS) mentre i successivi tre concorrenti Microsoft, Google e IBM detengono rispettivamente l'11%, l'8%, il 6% secondo Synergy Group.

Sito web: console.aws.amazon.com

