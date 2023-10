Google Vault

Utilizza Vault per conservare, conservare, cercare ed esportare dati a supporto delle esigenze di conservazione ed eDiscovery della tua organizzazione. Vault supporta: - Messaggi Gmail - Chat nella versione classica di Hangouts con la cronologia attivata e chat di Google Talk salvate nel registro -Gruppi Google - File su Google Drive - Conversazioni in Google Chat con cronologia attivata. - Registrazioni in Google Meet

Sito web: ediscovery.google.com

