Mattermost è un servizio di chat online open source e self-hostable con condivisione di file, ricerca e integrazioni. È progettato come chat interna per organizzazioni e aziende e si propone principalmente come alternativa open source a Slack e Microsoft Teams.

Sito web: mattermost.com

