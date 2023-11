RustDesk Web

Infrastruttura desktop virtuale/remota open source per tutti! Un software desktop remoto, l'alternativa open source a TeamViewer, funziona immediatamente, non è richiesta alcuna configurazione. Hai il pieno controllo dei tuoi dati, senza preoccupazioni per la sicurezza. Puoi utilizzare il nostro server di rendezvous/relay pubblico, o il self-hosting, oppure scrivere il tuo server.

Sito web: rustdesk.com

