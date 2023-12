Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Mailor su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

POSTA IN ARRIVO CONDIVISA: crea un gruppo e invita i membri. Ricevi email, condividi contenuti, invia messaggi, documenti o immagini. Tutti possono impostare le notifiche in base alle proprie preferenze. Tieniti informato solo su ciò che ti interessa. Meno messaggi, più informazioni. PORTALE TEAM: mantieni una panoramica di ciò che sta accadendo all'interno dei tuoi progetti e team. Puoi leggere e rispondere ai messaggi direttamente in Mailor oppure con un solo clic puoi essere nel tuo client di posta elettronica. Regola i dashboard in modo che funzionino per te!

Sito web: mailor.us

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mailor. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.