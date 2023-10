Workplace è uno strumento di comunicazione che mette in contatto tutti nella tua azienda, anche se lavorano in remoto. Utilizza funzionalità familiari come Gruppi, Chat e Trasmissione video in diretta per far parlare e lavorare insieme le persone. Workplace è una piattaforma di connettività aziendale sviluppata da Facebook, Inc. e include l'uso di gruppi, messaggistica istantanea e feed di notizie. Lo sviluppo è guidato da Julien Codorniou, vicepresidente di Workplace, e Karandeep Anand, responsabile di Workplace.

