Minds è un social network alt-tech basato su blockchain. Gli utenti possono guadagnare denaro o criptovaluta utilizzando Minds e i token possono essere utilizzati per potenziare i propri post o raccogliere fondi per altri utenti. Minds è stato descritto come più incentrato sulla privacy rispetto ai principali social media. Engadget e Vice hanno criticato Minds per la sua preponderanza di utenti e contenuti di estrema destra.

Sito web: minds.com

