Un motore di pubblicazione sociale collaborativa. Known consente a un numero qualsiasi di utenti di pubblicare post su un sito condiviso con post di blog, aggiornamenti di stato, fotografie e altro. Il suo robusto framework open source può essere utilizzato per creare siti di comunità a tutti gli effetti o un blog per un singolo utente. Tocca a voi.

Sito web: withknown.com

