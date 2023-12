Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Movim su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Pod Movim ufficiale, ospitato in Germania Movim è una piattaforma social e di chat che funge da frontend per la rete XMPP. Una volta distribuito, Movim offre un'esperienza sociale e di chat completa per gli utenti della rete XMPP decentralizzata. Può connettersi facilmente a più server XMPP contemporaneamente. Con una semplice configurazione può anche essere limitato a un server XMPP e fungerà quindi da potente frontend per esso. Movim è pienamente compatibile con i server XMPP più utilizzati come ejabberd o Prosody.

Sito web: mov.im

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Movim. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.