Un nuovo social network per un Internet più aperto, basato su feed sindacati. Come funziona? Ogni utente ha il proprio Kalaksi, un luogo in cui è possibile creare pianeti. I pianeti agiscono sia come una sequenza temporale (dove puoi pubblicare e ripubblicare), sia come aggregatori per feed interni ed esterni. Ogni pianeta esporta anche il proprio feed RSS in modo che i tuoi contenuti siano facilmente accessibili da qualsiasi altra parte. Puoi iscriverti ai pianeti di altri utenti, così come ai feed RSS/Atom standard. I nuovi contenuti verranno automaticamente pubblicati sui pianeti abbonati. Puoi anche aggiungere a Speciali e commentare tutti i post, creare pianeti privati ​​o limitati e stabilire amicizie con altri utenti per condividere contenuti privati.

Sito web: kalaksi.com

