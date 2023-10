Nextcloud News

News è un'APP per Nextcloud che può essere installata dall'APP Store ufficiale. News offre all'utente un lettore di feed RSS/Atom e può essere utilizzato per iscriversi a più feed, che vengono aggiornati automaticamente in background. Inoltre, News offre un'API REST che consente ai client di sincronizzarsi con News.

Sito web: nextcloud.github.io

