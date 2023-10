Inoreader è un lettore di contenuti e feed RSS basato sul Web, un servizio basato su cloud per browser Web e dispositivi mobili con iOS e Android. Compila feed di notizie da fonti online per l'utente in un layout unificato da personalizzare e condividere con altri. Inoreader è stato rilasciato per la prima volta da Innologica nel 2013.

Sito web: inoreader.com

