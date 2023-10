NewsBlur è una società di software americana con sede a New York e San Francisco. Gestisce un servizio di lettura di notizie RSS online accessibile sia online che tramite un'app mobile open source gratuita per la lettura offline. Inoltre, il software che alimenta NewsBlur è disponibile ed è pubblicato in un'applicazione open source, concessa in licenza con la licenza MIT. L'accesso limitato al servizio è gratuito per un massimo di 64 siti; l'accesso illimitato è disponibile pagando una quota di abbonamento annuale. L'azienda è stata fondata nel 2009 da Samuel Clay. Nel marzo 2013, in seguito all'annuncio di Google che avrebbe chiuso il popolare servizio di lettura di notizie Google Reader, la base di abbonati di NewsBlur è immediatamente passata da circa 1.500 utenti a oltre 60.000.

Sito web: newsblur.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a NewsBlur. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.