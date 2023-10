Google Voice è un servizio telefonico che fornisce servizi di inoltro di chiamata e di segreteria telefonica, messaggistica vocale e di testo, nonché terminazione delle chiamate statunitensi e internazionali per i clienti di Account Google negli Stati Uniti e per i clienti di G Suite in Canada, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Portogallo , Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Il servizio è stato lanciato da Google l'11 marzo 2009, dopo che la società aveva acquisito il servizio GrandCentral. Google Voice fornisce gratuitamente a ciascun account utente un numero di telefono statunitense, scelto dall'utente tra i numeri disponibili nei prefissi selezionati. Le chiamate verso questo numero vengono inoltrate ai numeri telefonici che ogni utente deve configurare nel portale web dell'account. È possibile specificare più destinazioni che squillano contemporaneamente per le chiamate in entrata. L'istituzione del servizio richiede un numero di telefono degli Stati Uniti. Un utente può rispondere e ricevere chiamate su qualsiasi telefono che squilla come configurato nel portale web. Durante una chiamata ricevuta l'utente può passare da un telefono configurato all'altro. Gli utenti negli Stati Uniti possono effettuare chiamate in uscita verso destinazioni nazionali e internazionali. Le chiamate possono essere avviate da qualsiasi telefono configurato, nonché da un'app per dispositivi mobili o dal portale dell'account. A partire da agosto 2011, gli utenti di molti altri paesi possono anche effettuare chiamate in uscita dall'applicazione basata sul Web a numeri di telefono nazionali e internazionali. Molti altri servizi Google Voice, come segreteria telefonica, messaggi di testo gratuiti, cronologia chiamate, screening delle chiamate, blocco di chiamate indesiderate e trascrizione vocale in testo di messaggi di posta vocale sono disponibili anche per i residenti negli Stati Uniti. In termini di integrazione del prodotto, i messaggi vocali trascritti e audio, le notifiche di chiamate perse e/o i messaggi di testo possono facoltativamente essere inoltrati a un account e-mail a scelta dell'utente. Inoltre, i messaggi di testo possono essere inviati e ricevuti tramite la familiare interfaccia di posta elettronica o di messaggistica istantanea leggendo e scrivendo messaggi di testo in numeri rispettivamente in Google Talk (SMS da PC a telefono). La videoconferenza multidirezionale di Google Voice (con supporto per la condivisione di documenti) è ora integrata con Google+ Hangouts. Il servizio è configurato e gestito dall'utente in un'applicazione basata sul Web, ispirata al servizio di posta elettronica di Google, Gmail, o con Android e App iOS su smartphone o tablet. Google Voice attualmente offre chiamate gratuite da PC a telefono negli Stati Uniti e in Canada, nonché chiamate vocali e videochiamate da PC a PC in tutto il mondo tra gli utenti del plug-in del browser Google+ Hangouts (disponibile per Windows, Mac OS X basato su Intel e Linux). Quasi tutte le chiamate nazionali e in uscita verso gli Stati Uniti (inclusi Alaska e Hawaii) e il Canada sono attualmente gratuite dagli Stati Uniti e dal Canada e $ 0,01 al minuto da qualsiasi altro luogo. Le chiamate internazionali vengono fatturate in base a una pianificazione pubblicata sul sito web di Google Voice. Alla fine del 2009, Google Voice contava circa 1,4 milioni di utenti, di cui 570.000 utilizzavano il servizio 7 giorni a settimana. Questo numero è aumentato notevolmente dopo che Google ha effettuato la transizione del suo servizio Google Voice da "solo su invito" a disponibile per tutti gli abbonati Gmail negli Stati Uniti. Un post sul blog di Wired citava una cifra di 3,5 milioni nel 2013. I clienti di un account Google nella maggior parte dei paesi diversi da Stati Uniti e Canada possono accedere ai servizi di terminazione delle chiamate solo attraverso l'integrazione con Google Hangouts.

Sito web: voice.google.com

