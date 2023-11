TiDB Cloud

Servizio TiDB completamente gestito. Ottieni l'enorme scalabilità e resilienza dei database TiDB in un servizio completamente gestito. TiDB (/’taɪdiːbi:/, "Ti" sta per Titanium) è un database NewSQL distribuito e open source che supporta carichi di lavoro HTAP (Hybrid Transactional and Analytical Processing). È compatibile con MySQL e presenta scalabilità orizzontale, elevata coerenza e disponibilità elevata. TiDB può essere distribuito on-premise o nel cloud.

Sito web: pingcap.com

