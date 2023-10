Disroot XMPP Chat

Messaggistica istantanea decentralizzata. Comunica utilizzando un protocollo di chat standardizzato, aperto e federato, con la possibilità di crittografare la tua comunicazione con il protocollo OMEMO (basato sul metodo di crittografia utilizzato anche da servizi come Signal e Matrix). Con XMPP non sei vincolato a un fornitore di servizi (ad esempio il server Disroot) ma puoi comunicare liberamente con i contatti di altri server Jabber, proprio come comunicheresti tra diversi server di posta elettronica.

Sito web: webchat.disroot.org

