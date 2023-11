Audi AG, comunemente denominata Audi, è un produttore automobilistico tedesco di veicoli di lusso con sede a Ingolstadt, Baviera, Germania. Come filiale della società madre, il Gruppo Volkswagen, Audi produce veicoli in nove stabilimenti di produzione in tutto il mondo.

Sito web: audi.com

