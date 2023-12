Deutsche Lufthansa AG (pronuncia tedesca: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), comunemente abbreviata in Lufthansa, è la compagnia di bandiera e la più grande compagnia aerea della Germania che, insieme alle sue controllate, è la seconda compagnia aerea più grande d'Europa in termini di passeggeri trasportati. Il nome dell'ex compagnia di bandiera deriva dalla parola tedesca Luft che significa "aria" e Hansa per la Lega Anseatica. Lufthansa è uno dei cinque membri fondatori di Star Alliance, la più grande alleanza aerea del mondo, fondata nel 1997. Lo slogan dell'azienda è "Dì sì al mondo". Oltre ai propri servizi e alla proprietà di compagnie aeree passeggeri sussidiarie Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines ed Eurowings (indicato in inglese da Lufthansa come Passenger Airline Group), Deutsche Lufthansa AG possiede diverse società legate all'aviazione, come Lufthansa Technik e LSG Sky Chefs, come parte del gruppo Lufthansa. In totale, il gruppo possiede oltre 700 aerei, rendendolo una delle flotte aeree più grandi al mondo. La sede legale e il quartier generale di Lufthansa si trovano a Colonia. La base operativa principale, chiamata Lufthansa Aviation Center, si trova presso l'hub principale di Lufthansa presso l'aeroporto di Francoforte, e il suo hub secondario è presso l'aeroporto di Monaco, dove viene mantenuto un centro operativo di volo secondario.

Sito web: lufthansa.com

