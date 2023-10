Bill.com è un fornitore di software basato su cloud che automatizza le operazioni finanziarie di back-office per le piccole e medie imprese. La piattaforma Bill.com mette in contatto le aziende con i loro fornitori e clienti per aiutarli a gestire i flussi di cassa in entrata e in uscita. I principali concorrenti includono Tipalti e YayPay. Bill.com collabora con i più grandi istituti finanziari statunitensi, con oltre il 70% delle 100 principali società di contabilità statunitensi, con pacchetti software di contabilità leader tra cui Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks e Xero, ed è il fornitore preferito di soluzioni di pagamento digitale per CPA. com, la filiale tecnologica dell'American Institute of CPAs (AICPA). Bill.com Connect, una piattaforma di automazione dei pagamenti end-to-end white-label, viene offerta agli istituti finanziari come parte del loro ecosistema di business banking online ad autenticazione unica. . I clienti attuali includono JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank e First National Bank of Omaha. Anche Bank of America e PNC utilizzano Bill.com come parte delle loro offerte di tecnologia di pagamento. A partire dal 2019, la società ha uffici a San Jose, California e Houston, Texas.

Sito web: login.us.bill.com

