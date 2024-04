Upflow fornisce software e tecnologia di pagamento all'avanguardia alle aziende B2B per portare i loro processi di incasso a un livello superiore e migliorare i flussi di cassa. Il software Upflow gestisce la contabilità clienti per te con flussi di lavoro automatizzati ma personalizzati e si integra con un clic (letteralmente) con il tuo software di contabilità esistente. Ricevi i pagamenti in modo più semplice e veloce! Riduci i pagamenti in ritardo del 50%. Le funzionalità di Upflow includono: * Metriche in tempo reale sulla tua collezione A/R * Flussi di lavoro automatizzati e personalizzati * Portali di pagamento adattati a ciascun cliente Upflow si integra direttamente con diverse soluzioni di contabilità come Quickbooks, Netsuite o Xero e può anche sviluppare API specifiche. Le partnership di Upflow con Stripe e Go Cardless semplificano i pagamenti per i tuoi clienti. Upflow ha centinaia di utenti in tutto il mondo, tra cui Front, Lattice e Productboard ed è supportato da investitori chiave (YCombinator, eFounders) e dai principali business angel fintech.

Sito web: upflow.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Upflow. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.