Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Fyle su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Fyle è una moderna piattaforma di gestione delle spese che consente ai contabili di semplificare il processo di rendicontazione delle spese sulle carte di credito esistenti. Fyle si integra direttamente con le carte di credito Visa, Mastercard e American Express esistenti, per offrire visibilità in tempo reale sui dati delle transazioni con carta di credito, notifiche istantanee di spesa tramite SMS e una facile raccolta delle ricevute. Gli utenti possono inviare ricevute tramite SMS e Fyle abbina automaticamente le ricevute, garantendo una riconciliazione automatizzata e tempi di chiusura più rapidi. I dipendenti possono inviare le spese dalle app di tutti i giorni come Messaggi di testo, Gmail, Outlook, Slack, Teams e altre oppure utilizzare la potente app mobile di Fyle per scattare foto delle ricevute e inviare le spese mentre sono in movimento. Fyle estrae, codifica e classifica automaticamente i dati dalle ricevute, controlla le violazioni delle policy, li assegna ai progetti, ai budget e ai centri di costo giusti e invia i dati a software di contabilità come QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central e QuickBooks Desktop.

Sito web: fylehq.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fyle. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.