Paychex, Inc. è un fornitore americano di servizi di outsourcing di risorse umane, buste paga e benefit per le piccole e medie imprese. Con sede a Rochester, New York, la società dispone di più di 100 uffici che servono circa 670.000 clienti del settore del libro paga negli Stati Uniti e in Europa. Nel 2019, Paychex si è classificata alla posizione 700 nell'elenco Fortune 500 delle più grandi aziende in termini di fatturato e si prevede che le entrate della società per l'anno fiscale 2020 supereranno i 4,1 miliardi di dollari.

Sito web: paychex.com

