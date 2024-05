ExpenseOnDemand trasforma il modo in cui i team finanziari e paghe gestiscono i processi di gestione delle spese. Offriamo una soluzione end-to-end che utilizza l'intelligenza artificiale e la tecnologia intelligente per acquisire ricevute e fatture, fino alla perfetta integrazione in Xero, Tally, QuickBooks e Sage, rendendo la tua vita il più semplice possibile. La nostra tecnologia unica aiuta le aziende ad automatizzare i processi, individuare ricevute duplicate e autenticare facilmente le richieste, spesso risparmiando migliaia o addirittura milioni di costi ogni anno. La piattaforma ha oltre 120 incredibili funzionalità avanzate tra cui scegliere e paghi solo per quelle a cui ti abboni. Quelli più importanti per i nostri utenti sono: 1. Puoi creare la tua gerarchia di approvazione, inclusi approvatori multilivello nella piattaforma, con limiti di spesa. 2. Utilizza la nostra funzionalità Google Mileage e risparmia l'incredibile 27,8% sulle miglia richieste manualmente. 3. Le nostre "integrazioni contabili" ti consentono di integrarti con vari software di contabilità in pochi minuti, incluso l'invio di ricevute e l'utilizzo delle categorie di tracciamento. 4. La nostra funzionalità "Traccia di controllo" può mostrarti la cronologia completa di una spesa quando ne hai bisogno: dal flusso di lavoro, alla ricevuta alla cronologia dell'approvazione. 5. È possibile inserire aliquote fiscali diverse in una ricevuta consentendo ai responsabili finanziari di separare facilmente le spese nelle aliquote fiscali pertinenti. 6. Puoi personalizzare le categorie di spesa uniche per la tua attività. Puoi creare il tuo report di esportazione personalizzato adatto alla tua organizzazione.

Sito web: expenseondemand.com

