La gestione della spesa all-in-one di Teampay presenta controlli integrati che applicano la tua politica in anticipo e ti consentono di gestire tutta la spesa aziendale in un unico posto. Mentre i team finanziari mantengono il controllo totale, manager e dipendenti ottengono visibilità in tempo reale sulla spesa effettiva, consentendo loro di effettuare acquisti rapidi e conformi. Teampay consente a tutti i membri dell'azienda di acquistare facilmente ciò di cui hanno bisogno, garantendo al contempo la massima tranquillità al team finanziario con flussi di lavoro di acquisto e riconciliazione automatizzati. Con Teampay puoi gestire tutte le tipologie di acquisto, effettuate da chiunque, dall'inizio alla fine. I dipendenti apprezzano l'esperienza semplice e i team finanziari possono stare tranquilli sapendo che tutte le spese sono precodificate e pre-approvate. Teampay si integra direttamente con Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite e Microsoft Dynamics 365 Business Central e Finance & Operations.

Sito web: teampay.co

