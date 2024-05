Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Soldo rende i rimborsi obsoleti una volta per tutte unendo le carte aziendali Soldo e la nostra piattaforma di gestione delle spese. I dipendenti non devono mai spendere i propri soldi. Nessuno perde tempo con le ricevute mancanti. Inoltre, i team finanziari hanno il controllo sulla spesa aziendale. Con Soldo controlli tutte le spese aziendali e, grazie all'integrazione con il tuo sistema contabile, puoi riconciliare le spese in modo semplice e veloce. Puoi dotare alcuni o tutti i dipendenti, interi team o anche collaboratori esterni di carte Soldo Mastercard®, decidendo chi ha accesso al denaro aziendale e le regole con cui spenderlo.

Sito web: soldo.com

