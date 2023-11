Jirav è la prossima generazione di software di pianificazione aziendale. La nostra soluzione all-in-one di budget, previsione, reporting e dashboard offre un'implementazione più rapida e un'interfaccia più intuitiva a un costo totale che soddisfa meglio le esigenze delle aziende da 5 a 500 dipendenti. Jirav offre il time to value più veloce attraverso integrazioni native che aiutano a connettersi automaticamente in pochi minuti a sistemi tra cui NetSuite, Intacct, QuickBooks e Xero in modo da poter iniziare subito a pianificare.

Sito web: jirav.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Jirav. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.