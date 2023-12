Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Onpipeline su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Onpipeline.com è un software CRM di vendita per gestire il processo di vendita e organizzare i dati dei clienti. Curva di apprendimento zero, economico e scalabile. Onpipeline offre un'interfaccia semplice che aiuta davvero a rimanere concentrati sulle offerte giuste. Strumenti pensati per non perdere mai un'occasione e portare più vendite in meno tempo. Include integrazioni native con calendari Google o Microsoft, mailchimp, Quickbooks e altro. Include anche una potente API, webhook e la possibilità di creare widget per integrare le tue applicazioni esterne.

