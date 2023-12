Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Teamgate su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Teamgate è il CRM per le vendite semplicemente intelligente con la forza di potenziare il tuo successo. Armato di una serie di funzionalità integrate intelligenti; come Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier e una moltitudine di altri, il pluripremiato software Teamgate offre al tuo team di vendita sia la semplicità che la forza necessarie per far crescere organicamente la tua attività. Per tre anni consecutivi, Teamgate è stato riconosciuto a livello internazionale e ha ricevuto numerosi premi che riconoscono il suo eccezionale servizio e supporto clienti, la sua interfaccia user-friendly ed è stato inoltre incluso tra i leader nel mondo del software CRM per le vendite.

Sito web: teamgate.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Teamgate. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.