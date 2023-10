Acuity Scheduling è una soluzione software di pianificazione degli appuntamenti basata su cloud che consente agli imprenditori di gestire i propri appuntamenti online. Il prodotto soddisfa le esigenze delle piccole e medie imprese e dei singoli professionisti. Acuity Scheduling consente agli utenti di automatizzare la prenotazione degli appuntamenti offrendo una visione in tempo reale del proprio tempo a disposizione. Ha la capacità di sincronizzare automaticamente i calendari in base ai fusi orari degli utenti e può inviare avvisi e promemoria regolari agli utenti in merito ai loro programmi di appuntamenti. Il set di funzionalità di pianificazione di Acuity Scheduling include moduli di assunzione personalizzabili, calendari incorporabili, sincronizzazione del calendario di applicazioni di terze parti e pianificazione di gruppo per workshop. Acuity Scheduling è adatto per aziende basate su servizi come centri di formazione e tutoraggio, coaching e consulenza, società di produzione fotografica e video, studi fitness, saloni e centri termali e cliniche sanitarie e dentistiche. La soluzione offre un modulo base gratuito ed è disponibile come abbonamento mensile. Il prodotto offre API e si integra con applicazioni di terze parti come QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics e WordPress.

Sito web: acuityscheduling.com

