Più di 5 milioni di persone in tutta l'India utilizzano NearBuy in questo momento per scoprire ristoranti, spa, saloni, sale cinematografiche, parchi divertimento e cose divertenti da fare nelle vicinanze risparmiando denaro. Abbiamo migliaia di offerte di cashback, offerte, sconti e coupon su ristoranti, buffet, parchi divertimento, parchi a tema, pizze, spa, massaggi, saloni, terapie di bellezza, palestre, biglietti per il cinema, buoni regalo, attività e molto altro. Con offerte esclusive, offerte di cashback, coupon e grandi sconti, cosa non amare! Puoi risparmiare denaro ogni volta che visiti un ristorante, prenoti una spa, fai un massaggio, goditi un giro in un parco a tema, guardi un film, pianifichi un weekend, semplicemente fai parapendio o acquisti una carta regalo! Inoltre, puoi anche ottenere interessanti offerte di cashback e buoni sconto su ogni acquisto effettuato per un ristorante, una spa, un salone, una carta regalo, un parco divertimenti o altro! I nostri partner includono i migliori marchi indiani di ristoranti, spa e saloni: KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar , Amazon, Myntra, Jabong, Looks salon. Nel complesso, Nearbuy collabora con oltre 68.000 ristoranti, spa, saloni, parchi divertimento, sale cinematografiche, marchi di carte regalo in 33 città del paese, offrendo le migliori offerte.

Sito web: nearbuy.com

