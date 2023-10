La RHB Bank Berhad è stata costituita in Malesia come società per azioni il 24 agosto 1994 con il nome di DCB Holdings Berhad. Ha assunto il nome attuale il 16 giugno 1997. RHB Capital è stata quotata nel consiglio principale di Bursa Malaysia Securities Berhad il 29 dicembre 1994, in sostituzione della DCB Bank Berhad.

Sito web: rhb.com.my

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a RHB Now. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.