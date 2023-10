Flipkart è una società di e-commerce indiana con sede a Bangalore, Karnataka, India. È stata fondata da Sachin Bansal e Binny Bansal nel 2007. Inizialmente l'azienda si è concentrata sulla vendita di libri, prima di espandersi in altre categorie di prodotti come elettronica di consumo, moda, generi alimentari e articoli per la casa e prodotti lifestyle. Il servizio compete principalmente con la filiale indiana di Amazon e con il rivale nazionale Snapdeal. A marzo 2017, Flipkart deteneva una quota di mercato del 39,5% nel settore dell'e-commerce indiano. Flipkart è significativamente dominante nella vendita di abbigliamento (una posizione che è stata rafforzata dall'acquisizione di Myntra) ed è stata descritta come "testa a testa" con Amazon nella vendita di elettronica e telefoni cellulari. Flipkart possiede anche PhonePe, un servizio di pagamento mobile basato sulla Unified Payments Interface (UPI). Nell'agosto 2018, la catena di vendita al dettaglio con sede negli Stati Uniti Walmart ha acquisito una partecipazione di controllo dell'81% in Flipkart per 16 miliardi di dollari, valutandola a 20 miliardi di dollari.

Sito web: flipkart.com

