Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Paytm su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

#PaytmKaro per pagamenti istantanei tramite UPI utilizzando qualsiasi conto bancario (non è necessario KYC) o portafoglio Paytm. Scarica l'app e collegati all'UPI. Effettua ricariche prepagate mobili, pagamenti di bollette, ricarica DTH per Airtel, Sun Direct, Tata Sky, Dish TV. Prenota anche biglietti per film, eventi e viaggi su Paytm.

Sito web: paytm.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Paytm. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.