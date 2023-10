Genius è una società americana di media digitali. Fondato originariamente nell'agosto 2009 da Tom Lehman, Ilan Zechory e Mahbod Moghadam, il sito consente agli utenti di fornire annotazioni e interpretazioni di testi di canzoni, notizie, fonti, poesie e documenti. Lanciata originariamente come Rap Genius con un focus sulla musica hip-hop, la società ha attirato l'attenzione e il sostegno di celebrità e capitale di rischio consentendo un'ulteriore crescita. Il sito si è espanso nel 2014 per coprire altre forme di media, come pop, letteratura, R&B, e ha aggiunto una piattaforma incorporata di annotazioni. Nello stesso anno è stata rilasciata un'app per iPhone. Per riflettere questi nuovi obiettivi, il sito è stato rilanciato come Genius nel luglio 2014. Una versione Android è stata rilasciata nell'agosto 2015 e nel 2016 e 2017 l'azienda ha iniziato a produrre contenuti video originali incentrati sulla musica e a ospitare eventi e concerti dal vivo.

Sito web: genius.com

