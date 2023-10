Sina Weibo (NASDAQ: WB) (新浪微博) è un sito web cinese di microblogging (weibo). Lanciata da Sina Corporation il 14 agosto 2009, è una delle più grandi piattaforme di social media in Cina, con oltre 445 milioni di utenti attivi mensili nel terzo trimestre del 2018. La piattaforma è stata un enorme successo finanziario, con azioni in aumento, lucrose vendite pubblicitarie e ricavi elevati e utili totali per trimestre. All'inizio del 2018, ha superato per la prima volta la soglia di valutazione del mercato di 30 miliardi di dollari. Nel marzo 2014, Sina Corporation ha annunciato lo scorporo di Weibo come entità separata e ha presentato una IPO con il simbolo WB. Sina si è ritagliata l’11% di Weibo durante l’IPO, con Alibaba che ne possiede il 32% dopo l’IPO. La società ha iniziato ad essere quotata in borsa il 17 aprile 2014. Nel marzo 2017, Sina ha lanciato Sina Weibo International Version. Questa nuova versione ha un design dell'interfaccia utente pulito e conciso, oltre a una funzionalità senza pubblicità; sebbene il suo volume sia molto piccolo, occupando solo un quinto dello spazio dell'originale, svolge comunque tutte le funzioni dell'originale. Nel giugno 2018, Sina Weibo ha raggiunto 413 milioni di utenti attivi. Nel novembre 2018, Sina Weibo ha sospeso la funzione di registrazione per i minori di età inferiore ai 14 anni. Nel luglio 2019, Sina Weibo ha annunciato che avrebbe lanciato una campagna di due mesi per ripulire i contenuti pornografici. e informazioni volgari, denominate The Blue Plan. Sina Weibo ha attirato critiche per aver censurato i suoi utenti.

Sito web: weibo.com

