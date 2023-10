Bellingcat (stilizzato come bell¿ngcat) è un sito web di giornalismo investigativo specializzato nel controllo dei fatti e nell'intelligence open source (OSINT). È stata fondata dal giornalista britannico ed ex blogger Eliot Higgins nel luglio 2014. Bellingcat pubblica i risultati delle indagini di giornalisti professionisti e cittadini su zone di guerra, violazioni dei diritti umani e mondo criminale. I contributori del sito pubblicano anche guide alle loro tecniche, nonché casi di studio. Bellingcat iniziò come un'indagine sull'uso delle armi nella guerra civile siriana. I suoi rapporti sulla guerra nel Donbass (compreso l'abbattimento del volo 17 della Malaysia Airlines), il raid di El Junquito, la guerra civile yemenita, l'avvelenamento di Skripal e un omicidio di massa da parte dell'esercito camerunese hanno attirato l'attenzione internazionale.

Sito web: bellingcat.com

