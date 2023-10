L'Encyclopædia Britannica (dal latino "Enciclopedia britannica") è un'enciclopedia online di conoscenza generale in lingua inglese. È stato precedentemente pubblicato da Encyclopædia Britannica, Inc. e altri editori (per le edizioni precedenti). È stato scritto da circa 100 editori a tempo pieno e più di 4.000 contributori. La versione del 2010 della quindicesima edizione, che comprende 32 volumi e 32.640 pagine, è stata l'ultima edizione stampata. La Britannica è l'enciclopedia in lingua inglese più longeva: durò 244 anni. Fu pubblicato per la prima volta tra il 1768 e il 1771 nella capitale scozzese di Edimburgo, in tre volumi. (Questa prima edizione è disponibile in facsimile.) L'enciclopedia crebbe di dimensioni: la seconda edizione era di 10 volumi e alla quarta edizione (1801–1810) si era espansa a 20 volumi. La sua crescente statura come opera accademica ha contribuito a reclutare eminenti contributori, e la nona (1875–1889) e l'undicesima edizione (1911) sono enciclopedie di riferimento per la borsa di studio e lo stile letterario. A partire dall'undicesima edizione e in seguito alla sua acquisizione da parte di un'azienda americana, la Britannica ha accorciato e semplificato gli articoli per ampliare la sua attrattiva al mercato nordamericano. Nel 1933, la Britannica divenne la prima enciclopedia ad adottare la "revisione continua", in cui l'enciclopedia viene continuamente ristampata, con ogni articolo aggiornato secondo un programma. Nel marzo 2012, l'Encyclopædia Britannica, Inc. annunciò che non avrebbe più pubblicato edizioni stampate e si sarebbe concentrata invece sull'Encyclopædia Britannica Online. La quindicesima edizione aveva una struttura in tre parti: una Micropædia in 12 volumi di brevi articoli (generalmente meno di 750 parole), una Macropædia in 17 volumi di lunghi articoli (da due a 310 pagine) e un unico volume Propædia per fornire uno schema gerarchico della conoscenza. La Micropædia era pensata per un rapido controllo dei fatti e come guida alla Macropædia; si consiglia ai lettori di studiare lo schema di Propædia per comprendere il contesto di un argomento e per trovare articoli più dettagliati. Nel corso di 70 anni, le dimensioni della Britannica sono rimaste costanti, con circa 40 milioni di parole su mezzo milione di argomenti. Sebbene pubblicata negli Stati Uniti dal 1901, la Britannica ha mantenuto per la maggior parte l'ortografia inglese britannica.

Sito web: britannica.com

