Il Duden ( pronuncia tedesca: [ˈduːdn̩] ) è un dizionario della lingua tedesca, pubblicato per la prima volta da Konrad Duden nel 1880 e successivamente dal Bibliographisches Institut GmbH. Il Duden viene aggiornato regolarmente con nuove edizioni che compaiono ogni quattro o cinque anni. A dicembre 2020 è alla sua 28a edizione. È stampato in dodici volumi, ciascuno dei quali copre diversi aspetti della lingua tedesca come prestiti, etimologia, pronuncia, sinonimi, ecc. Il primo di questi volumi, Die deutsche Rechtschreibung (inglese: ortografia tedesca), è stato a lungo la fonte prescrittiva per l'ortografia della lingua tedesca. Il Duden è diventato la principale risorsa linguistica della lingua tedesca, stabilendo l'insieme definitivo di regole riguardanti la grammatica, l'ortografia e l'uso della lingua tedesca.

Sito web: duden.de

